Tonali | trascinatore di Milan e Nazionale | c’è il patto con il Diavolo

E a tal proposito, così ha parlatoqualche settimana fa, durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : 'Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come ...E nessuno meglio di Sandropuò ricoprire questo ruolo. Parola di Demetrio Albertini , l'ex ... 'Età, senso di appartenenza, spirito da, rappresentante del blocco italiano in squadra:...A dare l'accelerata azzurra a una stagione da incorniciare avrà contribuito, chissà, anche la patente agguantata il giorno dopo la vittoria dello scudetto con il suo Milan. Con la conquista del titolo ...Guida, esempio, leader, trascinatore. Senza esagerare queste 4 etichette possono essere appiccicate a Sandro Tonali e alle sue qualità nello stare in campo e nel guidare i propri ...