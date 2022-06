Tiro con l’arco | Europei Monaco 2022 | oro per gli azzurri del ricurvo | Spagna ko

(Di domenica 12 giugno 2022) L’Italia maschile delolimpico è Campione d’Europa. GliMauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono lanettamente (5-1) nella finale deglididicon. Dopo le due medaglie d’argento in Coppa del Mondo, la squadra azzurra delsale sul primo gradino del podio nella rassegna continentale. Avvio deciso del terzetto italiano, che sfrutta le sbavature degli iberici Acha, Alvarino Garcia, Castro e vince 56-48 portandosi subito sul 2-0. Lafatica a trovare ritmo e i tanti ‘8’ la condannano anche nella seconda frazione (55-52). Spalle al muro, gli iberici tentano il tutto per tutto nel terzo set, ma i tre ’10’ consecutivi degli ...

Quattordici anni dopo l'ultima volta, l'Italia torna sul gradino più alto del podio continentale nella prova a squadre maschile di ricurvo in occasione dei Campionati Europei di tiro con l'arco 2022, a Monaco di Baviera. Mauro Nespoli (presente anche a Vittel nel 2008 insieme a Marco Galiazzo). L'ultima giornata dei Campionati Europei di tiro con l'arco 2022 si è aperta a Monaco di Baviera con lo svolgimento delle finali per quanto riguarda la prova a squadre femminile di ricurvo. Grande attesa a Monaco di Baviera per l'ultima giornata di gara dei Campionati Europei di tiro con l'arco 2022, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi.