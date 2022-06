Tifoso invade il campo in Macedonia per una foto con Elmas | la foto!

(Di domenica 12 giugno 2022) Impegno in UEFA Nations League per il centrocampista del Napoli, Eljif, con la sua, che in questi minuti ha battuto la rappresentativa del Gibilterra. Un match ampiamente a senso unico, che ha visto la vittoria del numero 7 azzurro e compagni per 4-0. I nord-macedoni hanno chiuso la questione già nel primo tempo, con le quattro reti messe a segno da Bardhi, Churlinov e la doppietta a firma di Miovski. Tuttavia, nella seconda frazione di gioco c’è stato spazio a un’invasione dida parte di undagli spalti. Quest’ultimo, si è avvicinato proprio a, scattando con lui un selfie. Episodio che ha interrotto per pochi secondi il match, non prima che la situazione ritornasse sotto il controllo degli agenti della security presenti a ...

Spazio Napoli

