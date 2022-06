“Ti vuoi fidanzare con me?”, la proposta a L’Isola dei Famosi: nascerà un nuovo amore? (Di domenica 12 giugno 2022) “Ti vuoi fidanzare con me?”, la proposta e il colpo di scena inaspettato: è pronto a nascere un nuovo amore a L’Isola dei Famosi? A L’Isola dei Famosi non ci si annoia proprio mai. A poche settimane ormai dall’attesissima finale che decreterà il vincitore o la vincitrice di questa scoppiettante edizione, i colpi di scena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 12 giugno 2022) “Ticon me?”, lae il colpo di scena inaspettato: è pronto a nascere undei? Adeinon ci si annoia proprio mai. A poche settimane ormai dall’attesissima finale che decreterà il vincitore o la vincitrice di questa scoppiettante edizione, i colpi di scena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

stupiidallegria : vorrei avere lo stesso coraggio spensieratezza e autostima che avevo 10 anni fa quando alle elementari mandavo ai m… - CarloCostelli : RT @GoldOscar: Eduardo Scarpetta ti vuoi fidanzare con me fammi sapere grazie - Novella_2000 : #Isola, Carmen Di Pietro prova a sedurre un naufrago: 'ti vuoi fidanzare con me?' - y2sthg : @VANT4ER giuro non saprei che dire tipo hey baby ti vuoi fidanzare con me e vuoi conoscermi? non mi conosco manco i… - taaechipirina : alessia ti amo ti vuoi fidanzare con me??? -