Tessa | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 12 giugno 2022)è unmolto affascinante seppur poco diffuso; si tratta di unmedievale, risultante dall’aferesi di “Con” (vocabolo che era usato comeproprio a quei tempi, assieme al maschile “Conte”). È stato portato da alcuni personaggi storici, come ad esempiode Portinari, fondatrice delle Oblate ospedaliere, eDonati, madre di Corso, Forese e Piccarda, citati da Dante nella Divina Commedia; è inoltre attestato in letteratura, visto che proprio in questo modo si chiamano le mogli di Calandrino e di Gianni Lotteringhi nel Decameron. Il suo uso attuale, però, come detto è piuttosto scarso, ed è stato principalmente ripreso come prestito dalla lingua inglese, dove costituisce un ipocoristico delTeresa. In Italia la ...