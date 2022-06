Tennis, Matteo Berrettini l’erbivoro: solo tre ko dal 2019 su questa superficie! (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini ha concluso in maniera trionfale la sua settimana a Stoccarda (Germania). Sull’erba teutonica il romano si è imposto in Finale contro lo scozzese Andy Murray con il punteggio di 6-4 5-7 6-3, sfruttando anche un problema fisico del suo avversario. Berrettini, comunque, reduce da un periodo molto complicato condizionato da un problema alla mano con annessa operazione, si attendeva delle risposte da questo evento e i riscontri sono stati più che positivi visto che il suo Tennis si è confermato particolarmente adatto a questa superficie. L’azzurro, grazie alla combinazione servizio-dritto, ha saputo prevalere nei confronti che l’hanno posto dinnanzi a Radu Albot, Lorenzo Sonego, Oscar Otte e appunto Murray. Non era al 100% e lo si è visto, ma il merito di averla spuntata è ancora maggiore ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)ha concluso in maniera trionfale la sua settimana a Stoccarda (Germania). Sull’erba teutonica il romano si è imposto in Finale contro lo scozzese Andy Murray con il punteggio di 6-4 5-7 6-3, sfruttando anche un problema fisico del suo avversario., comunque, reduce da un periodo molto complicato condizionato da un problema alla mano con annessa operazione, si attendeva delle risposte da questo evento e i riscontri sono stati più che positivi visto che il suosi è confermato particolarmente adatto asuperficie. L’azzurro, grazie alla combinazione servizio-dritto, ha saputo prevalere nei confronti che l’hanno posto dinnanzi a Radu Albot, Lorenzo Sonego, Oscar Otte e appunto Murray. Non era al 100% e lo si è visto, ma il merito di averla spuntata è ancora maggiore ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - SuperTennisTv : 2019 ?? 2022 ?? Matteo per la seconda volta campione di Stoccarda! ?? #tennis | #Berrettini @MattBerrettini - fanpage : Matteo #Berrettini Re di Stoccarda! ???? - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Berrettini vince sull'erba di Stoccarda: battuto Murray in tre set - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Matteo #Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull'erba il to… -