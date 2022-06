Tennis: Berrettini vince torneo Stoccarda, battuto in finale Murray (infortunato) in tre set (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini non fallisce, batte in finale Andy Murray 6-4 5-7 6-3 in oltre 2h30 di gioco e conquista a Stoccarda il sesto titolo in carriera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 giugno 2022) Matteonon fallisce, batte inAndy6-4 5-7 6-3 in oltre 2h30 di gioco e conquista ail sesto titolo in carriera L'articolo proviene da Firenze Post.

SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - SuperTennisTv : 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in man… - D_Modlinski : Berrettini&Murray #BOSSOPEN #ATPTour #ATP #tennis #ATP250 - francesco_c_69 : RT @TheSinnersDrea1: Mi perdonerà il mio Sinner, che un giorno cambierà la storia. Ma li vogliamo sottolineare i meriti storici della scuo… -