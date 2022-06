Tennis | Atp ' s-Hertogenbosch | Medvedev ko e titolo all' olandese Van Rijthoven

(Di domenica 12 giugno 2022) 's-, 12 giu. - Adnkronos) - Tim Vanvince a sorpresa il torneo Atp 250 di 's-(erba, montepremi 648.130 euro). Il 25enne, numero 205 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, supera il 26enne russo Daniil, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora.si consola con il fatto che da domani tornerà al numero 1 del mondo.

Pubblicità

Eurosport_IT : Dimmi che sei italiano, senza dirmelo ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | … - Gazzetta_it : Federer non molla: 'In campo anche nel 2023' - Eurosport_IT : Fratellanza ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | #Berrettini | #Tennis - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #AtpsHertogenbosch, favola #VanRijthoven: batte #Medvedev e vince il torneo da numero 205 del mondo - sportface2016 : #AtpsHertogenbosch, favola #VanRijthoven: batte #Medvedev e vince il torneo da numero 205 del mondo -

STOCCARDA (Germania) - Tutto pronto per l'atto finale dell'di Stoccarda con Matteo Berrettini che sfiderà Andy Murray per il titolo. Il tennista romano ...portato alla storica finale per il......prima di iniziare la straordinaria cavalcata che lo ha portato alla storica finale per il... la finale: dove vederla Berrettini - Murray, match valido per la finale del torneodi Stoccarda, ...'s-Hertogenbosch, 12 giu. - Adnkronos) - Tim Van Rijthoven vince a sorpresa il torneo Atp 250 di 's-Hertogenbosch (erba, montepremi 648.130 euro). Il ...Diretta Berrettini Murray, finale Atp Stoccarda 2022 streaming video tv: orario e risultato live della partita per il titolo sull'erba del torneo 250.