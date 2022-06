Telefono Azzurro, Ernesto Caffo: «I bambini tornino al centro dell'attenzione» (Di domenica 12 giugno 2022) Da 35 anni Telefono Azzurro è in ascolto di bambini e adolescenti, dalla cornetta al metaverso l'obiettivo è sempre mettere i più piccoli al centro. Il presidente: «I periodi più difficili si incontrano quando l’infanzia non è considerata centrale» Leggi su vanityfair (Di domenica 12 giugno 2022) Da 35 anniè in ascolto die adolescenti, dalla cornetta al metaverso l'obiettivo è sempre mettere i più piccoli al. Il presidente: «I periodi più difficili si incontrano quando l’infanzia non è considerata centrale»

Pubblicità

Maria40790018 : @GanzoSwan Chiamiamo il Telefono Azzurro (esiste ancora?) ?? - suhokminist : chiamando il telefono azzurro per salvare questi poveri bambini - anaisfkf : @emmettfkk_ TELEFONO AZZURRO PRONTO - stressed0utmic : Devo cambiare il feed del telefono ma sono indecisa per il colore aaaa, non so se farlo lilla, azzurro o sul verde chiaro mannaggia - anaisfkf : @crystallf @milliebbrownfkk xhiamo il telefono azzurro -