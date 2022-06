Teatro, musica, incontri, showcooking multietnici, workshop all'insegna dell'intercultura e dell'integrazione e tanti momenti di dialogo sull'ambiente (Di domenica 12 giugno 2022) Teatro, musica, incontri, showcooking multietnici, workshop all’insegna dell’intercultura e dell’integrazione, momenti di dialogo sull’ambiente aspettano il pubblico del Suq Festival-Teatro del dialogo. Genova, Porto Antico (foto Michele D’Ottavio). Diverse anteprime in programma tra cui ImbaRazzismi, dal libro omonimo di Kossi Komla Ebri. Pazi Snajper – Attenzione cecchino rievoca, a 26 anni dalla fine, l’assedio di Sarajevo.INFO: Genova, piazza delle Feste del Porto Antico, dal 17 al 26 giugno.suqgenova.it iO Donna ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022)all’diaspettano il pubblico del Suq Festival-del. Genova, Porto Antico (foto Michele D’Ottavio). Diverse anteprime in programma tra cui ImbaRazzismi, dal libro omonimo di Kossi Komla Ebri. Pazi Snajper – Attenzione cecchino rievoca, a 26 anni dalla fine, l’assedio di Sarajevo.INFO: Genova, piazzae Feste del Porto Antico, dal 17 al 26 giugno.suqgenova.it iO Donna ...

