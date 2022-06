Target, un nuovo reality sbarca in Italia: svelato come sarà (Di domenica 12 giugno 2022) Arriva su Mediaset un reality tutto nuovo di origine straniera, ecco tutte le novità sul programma che potrebbe prendere il posto dei vecchi show. Diciamo la verità, la tv diventa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 12 giugno 2022) Arriva su Mediaset untuttodi origine straniera, ecco tutte le novità sul programma che potrebbe prendere il posto dei vecchi show. Diciamo la verità, la tv diventa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Nuovo record per @pomeriggio5 con @carmelitadurso: 21.23% di share sul target commerciale. E ancora una volta è il… - infoitcultura : Target, arriva il nuovo reality show Mediaset: le prime anticipazioni - infoitcultura : Target, Mediaset ha acquistato il nuovo reality show: ecco di che si tratta - infoitcultura : Target è il nuovo reality show comedy in arrivo sulle reti Mediaset - scuroscuroscuro : RT @MasterAb88: ANTEPRIMA In arrivo su MEDIASET un nuovo show 'Target'. UN GIOCO DI COMPETIZIONE COMICO CON VIP, SEGRETI, MISSIONI DIVER… -