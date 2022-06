Taiwan non sia la prossima Ucraina. Cosa c’è dietro alle parole di Zelensky (Di domenica 12 giugno 2022) Nessuno trae vantaggio dalla guerra, a parte alcuni leader politici che non sono soddisfatti del livello attuale delle loro ambizioni. Pertanto, continuano a far crescere i loro appetiti, le loro ambizioni. (…) Il mondo permette a questi leader di far alimentare i loro appetiti per ora, pertanto occorre una decisione diplomatica per sostenere i Paesi che hanno bisogno di aiuto. È la risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una domanda del Washington Post nel corso del Shangri-La Dialogue di Singapore su quale fosse il suo consiglio riguardo a Taiwan, vittima di una campagna di coercizione economica e militare da parte del suo vicino, la Cina. Quello che sta accadendo nel suo Paese, ha replicato, è una lezione per la comunità internazionale: dovrebbe venire in aiuto dei Paesi che subiscono aggressioni prima che scoppi la guerra. Mai ... Leggi su formiche (Di domenica 12 giugno 2022) Nessuno trae vantaggio dalla guerra, a parte alcuni leader politici che non sono soddisfatti del livello attuale delle loro ambizioni. Pertanto, continuano a far crescere i loro appetiti, le loro ambizioni. (…) Il mondo permette a questi leader di far alimentare i loro appetiti per ora, pertanto occorre una decisione diplomatica per sostenere i Paesi che hanno bisogno di aiuto. È la risposta del presidente ucraino Volodymyra una domanda del Washington Post nel corso del Shangri-La Dialogue di Singapore su quale fosse il suo consiglio riguardo a, vittima di una campagna di coercizione economica e militare da parte del suo vicino, la Cina. Quello che sta accadendo nel suo Paese, ha replicato, è una lezione per la comunità internazionale: dovrebbe venire in aiuto dei Paesi che subiscono aggressioni prima che scoppi la guerra. Mai ...

