Tacchinardi | 'Lukaku all'Inter? Non penso al Chelsea si siano rimbambiti'

Pubblicità

fcin1908it : Tacchinardi: “Bremer al posto di Skriniar? L’Inter perderebbe tanto. Lukaku? Al Chelsea non..” - news24_inter : Tacchinardi su Inter: «Dybala un punto di domanda» e su Skriniar e Bremer… -

... nel pomeriggio di TMW Radio , ha parlato l'ex calciatore Alessio, vincitore di 1 ... Certo,può spostare. Io però non penso che al Chelsea si siano rimbambiti e darlo via quasi gratis....un calcio di punizione diretto di Christian Eriksen al 97° minuto di gioco (dopo i gol die ... Monica Bertini In studio: Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Alessio, Mauro Bergonzi ...Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del possibile ritorno in Italia dell'attaccante belga dopo l'anno in prestito al Chelsea ...Intervenuto a TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha fatto le sue considerazioni sul mercato dell'Inter ...