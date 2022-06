Svezia e Finlandia nella Nato? Stoltenberg: "Le preoccupazioni della Turchia sul terrorismo sono legittime" (Di domenica 12 giugno 2022) Stoccolma rischia il rinvio dell'ingresso nell'Alleanza a causa dei suoi problemi con Ankara. Helsinki: 'Qualora la Svezia non entrasse nella Nato, non entriamo nemmeno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 giugno 2022) Stoccolma rischia il rinvio dell'ingresso nell'Alleanza a causa dei suoi problemi con Ankara. Helsinki: 'Qualora lanon entrasse, non entriamo nemmeno ...

