Superbonus, proroga alle cessioni e apertura alle partite Iva: le soluzioni per sbloccare i crediti delle imprese edili (Di domenica 12 giugno 2022) Il governo e il parlamento sono allo studio di una soluzione per sbloccare i crediti del Superbonus 110%. La situazione si è incagliata quando sono terminati i fondi stanziati, e le banche hanno quindi deciso di chiudere all’acquisto dei crediti delle imprese edili. Sono 33 mila (il 48,6 per cento del campione) le ditte che rischiano il fallimento, avverte la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna). Ditte che hanno iniziato i lavori senza farsi pagare dai clienti, perché contavano di vendere il credito alle banche. Ma che ora si trovano bloccate, senza sapere come trasformare il credito in liquidità per pagare tasse e dipendenti. Sul piatto ci sono tre soluzioni che potrebbero arrivare con il decreto aiuti ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Il governo e il parlamento sono allo studio di una soluzione perdel110%. La situazione si è incagliata quando sono terminati i fondi stanziati, e le banche hanno quindi deciso di chiudere all’acquisto dei. Sono 33 mila (il 48,6 per cento del campione) le ditte che rischiano il fallimento, avverte la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna). Ditte che hanno iniziato i lavori senza farsi pagare dai clienti, perché contavano di vendere il creditobanche. Ma che ora si trovano bloccate, senza sapere come trasformare il credito in liquidità per pagare tasse e dipendenti. Sul piatto ci sono treche potrebbero arrivare con il decreto aiuti ...

