Suicidio assistito, Speranza chiede che lo Stato paghi il farmaco (Di domenica 12 giugno 2022) Il Governo interverrà per "garantire d'intesa con le Regioni, l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul Suicidio medicalmente assistito". Lo ha detto il ministro della Salute,... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 giugno 2022) Il Governo interverrà per "garantire d'intesa con le Regioni, l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019 sulmedicalmente". Lo ha detto il ministro della Salute,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - gabrimiao : RT @Agenzia_Ansa: 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'Mario',… - infoitinterno : Il ministro Speranza: è lo Stato che deve pagare i 5 mila euro chiesti a Mario per il suicidio assistito -