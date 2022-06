Stoccarda: Berrettini si gioca la coppa con Murray (ora live in TV) (Di domenica 12 giugno 2022) Nell’ATP 250 su erba in Germania, Matteo punta al secondo titolo dopo il successo nel 2019. Al di là della rete il 35enne scozzese, uno specialista dei prati. Diretta alle 15 su SuperTennis Leggi su federtennis (Di domenica 12 giugno 2022) Nell’ATP 250 su erba in Germania, Matteo punta al secondo titolo dopo il successo nel 2019. Al di là della rete il 35enne scozzese, uno specialista dei prati. Diretta alle 15 su SuperTennis

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Stoccarda: Murray-Berrettini 4-6, 1-2 - tribsportblog : Tribuna sportiva: Stoccarda: Murray-Berrettini 4-6, 1-1 -