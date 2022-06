Stipendi | si valutano le misure di sostegno agli italiani | arriveranno a breve

Leggi su vesuvius

(Di domenica 12 giugno 2022) Il Governo sta vando leda adottare intempo per darein relazione ai loroIl governo si è messo all’opera per cercare di preservare il potere di acquisto dei cittadini. Questa è la versione che ha cominciato a circolare di recente. Soluzione come il bonus da 200 euro sembrano confermare questa idea. Un to delle tasse all’orizzonte? (pixabay)Secondo voci di corridoio del Mef e di Palazzo Chigi, il piano sarebbe quello di chiudere definitivamente con la fase dei bonus e avviare una risposta ritenuta più strutturale.Mario Draghi lo ha ribadito pure all’Ocse: la priorità è quella di proteggere il potere di acquisto degli, come ...