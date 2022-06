Statistiche allarmanti evidenziano i problemi offensivi dell’Inghilterra sotto Southgate dopo il pareggio dell’Italia

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 23:07:34 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 11 giugno 2022 22:07Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2022 22:38 Sabato sera è emersa una statistica sbalorditiva, che mette in evidenza i guai della nazionale inglese nel terzo offensivo in ritardo. I Tre Leoni, ovviamente, sono tornati in azione poco tempo fa.aver strappato il primo punto della loro campagna della Nations League grazie all’1-1 in casa della Germania a metà settimana, le truppe di Garethhanno affrontato un altro peso massimo europeo, in questa occasioneforma di Italia. L’Inghilterra si è avviata con una sorta di missione di vendetta in mente,aver ovviamente visto il sogno di Euro 2020 concluso dagli Azzurri di Roberto ...