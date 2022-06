Star Wars Day | 10 luoghi nel mondo abitati dalla Forza

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 12 giugno 2022) Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… È l’indimenticabile incipit della saga di Guerre Stellari, creata da George Lucas nel 1977. In realtà, però, molti deidi quella galassia si trovano sulla Terra e sono più vicini di quanto si possa pensare. In occasione dello StarDay, che si celebrava il 4 maggio — giorno scelto giocando sull’assonanza tra “May the Fourth” e la famosa frase “May the Force be with you”—, e in vista del lancio del nuovo spin-off Obi-Wan Kenobi, previsto per il 27 maggio e che avrà come protagonista proprio il maestro Jedi, Volagratis.com accompagna appassionati, fan e curiosi in un viaggio intorno alper scoprire 10 Paesi che hanno fatto da sfondo all’intera saga (da Episodio IV – Una nuova speranza fino al più recente Solo) e ida visitare per immergersi ...