Squid Game 2: Netflix condivide il teaser poster della nuova stagione (Di domenica 12 giugno 2022) Netflix ha condiviso il teaser poster di Squid Game 2, la nuova stagione in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Squid Game 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e la piattaforma di streaming ha condiviso il primo teaser poster dei nuovi episodi. Come prevedibile l'immagine non rivela anticipazioni, considerando inoltre che le riprese non sono ancora iniziate, e online è stata accompagnata solo dalla didascalia "Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua". Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente dichiarato che la seconda stagione della

