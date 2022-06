Spread, inflazione e recessione in arrivo: siamo (di nuovo) senza una banca centrale (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – Sono passati poco più di due anni e Christine Lagarde ci è cascata di nuovo. Il governatore della Bce non è, a questo giro, incappata di nuovo nell’uscita infelice – “non siamo qui per chiudere gli Spread” – che a marzo 2020 provocò giorni di puro panico, ma gli effetti sono stati quasi gli stessi. Non tanto per l’atteso e più che scontato annuncio di aumento dei tassi, ma per l’assenza di uno specifico strumento a sostegno dei corsi dei Titoli di Stato delle nazioni più “sotto tiro”. Italia in primis, il cui Spread è ai massimi da maggio 2020.Lo scudo anti Spread non esisteA pesare non è l’altrettanto scontato annuncio di fine degli acquisti nell’ambito del quantitative easing pandemico. A dare il là alla corsa del differenziale Btp-Bund (e al tracollo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – Sono passati poco più di due anni e Christine Lagarde ci è cascata di. Il governatore della Bce non è, a questo giro, incappata dinell’uscita infelice – “nonqui per chiudere gli” – che a marzo 2020 provocò giorni di puro panico, ma gli effetti sono stati quasi gli stessi. Non tanto per l’atteso e più che scontato annuncio di aumento dei tassi, ma per l’asdi uno specifico strumento a sostegno dei corsi dei Titoli di Stato delle nazioni più “sotto tiro”. Italia in primis, il cuiè ai massimi da maggio 2020.Lo scudo antinon esisteA pesare non è l’altrettanto scontato annuncio di fine degli acquisti nell’ambito del quantitative easing pandemico. A dare il là alla corsa del differenziale Btp-Bund (e al tracollo ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di spe… - AlexBazzaro : Serve Draghi fino al 2050 contro inflazione e spread is the new “altre due settimane per fermare la curva”. - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Un'economia destinata - come minimo - allo stallo ?? Filippo Burla - IlPrimatoN : Un'economia destinata - come minimo - allo stallo ?? Filippo Burla - tutti_al_voto : RT @TONIGHT_amor_: La #BCE non combatte l'inflazione. Ha raggiunto il 7% per colpa del Governo dei migliori. Lo spread sale perché la BCE h… -