Spezia, problemi per l'addio di Thiago Motta legati allo staff. Ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Spezia, alcuni problemi legati allo staff impediscono la separazione dal tecnico Thiago Motta. Le Ultime sulla situazione Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra lo Spezia e Thiago Motta tarda ad arrivare il divorzio. Il problema? La buonuscita che spetta allo staff del tecnico, che dal canto suo sarebbe disposto a rinunciare alla sua parte. Ballano 500 mila euro lordi, con i liguri che vogliono trovare l'accordo definitivo nel minor tempo possibile.

