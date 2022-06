Spezia, 500mila euro per la fine della gestione Motta (Di domenica 12 giugno 2022) Thiago Motta non sarà più l’allenatore dello Spezia. La decisione è presa ormai da tempo, manca solo l’ufficialità del suo sostituto che sarà l’ex tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il ritardo nella comunicazione è da collegare alla pendenza economica che riguarda i cinque componenti dello staff di Motta, che non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 12 giugno 2022) Thiagonon sarà più l’allenatore dello. La decisione è presa ormai da tempo, manca solo l’ufficialità del suo sostituto che sarà l’ex tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il ritardo nella comunicazione è da collegare alla pendenza economica che riguarda i cinque componenti dello staff di, che non L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Spezia, 500mila euro per la fine della gestione Motta: Thiago Motta non sarà più l’allenatore… - CalcioFinanza : #Spezia, 500mila euro per la fine della gestione Motta -