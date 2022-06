Spal | Tacopina | “La Mantia | lo seguiamo con molto interesse”

Leggi su seriea24

(Di domenica 12 giugno 2022)- Il presidente dellaha parlato di calciomercato con molta ambizione, ma non solo ad oggi. LE SUE PAROLE “Si è vero lo stiamo cercando e non è un segreto. Ci piacel’attaccante dell’Empoli, Andrea La. Lui è una certezza come goleador ed è anche un buon amico di uno dei nostri capitani. Parlo di Biagio Meccariello, suo ex compagno al Lecce alcuni anni fa, che ne parla benissimo anche come uomo e per me, così come per il ds Fabio Lupo, il carattere di una persona è altrettanto importante così come le sue abilità sul terreno di gioco. Ma ovviamente, come si suol dire, non ‘ci giochiamo’ il tutto per tutto per un solo obiettivo anche perché non abbiamo nessun accordo scritto ancora. Stiamo visionando un gruppo di quelli che possiamo definire bomber ...