Spagna, successo italiano alle Olimpiadi europee di statistica (Di domenica 12 giugno 2022) Il 3 giugno sono stati proclamati dall'Eurostat vincitori della European statistics competition gli studenti italiani della squadra "Giottistica" dell'Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (Firenze). Le 66 squadre concorrenti provenienti da 17 paesi europei si sono sfidate a colpi di video realizzati dai ragazzi utilizzando dati statistici di varie fonti ufficiali sul tema dell'Ambiente. La giuria internazionale ha ritenuto il migliore della categoria B dei ragazzi di 14-16 anni – (32 squadre) il video italiano sull'ecosistema boschivo girato nel Parco delle foreste casentinesi, che utilizza dati statistici ambientali dell'Istat, degli enti Sistan e del Sistema statistico europeo. La European statistics competition è il momento conclusivo internazionale delle Olimpiadi di statistica, coordinato da Eurostat e da Ine Spain ...

