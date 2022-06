Sorrentino | «Troisi è stato un esempio nel modo di stare al mondo e affrontare il cinema»

(Di domenica 12 giugno 2022) Repubblica intervista Paolo. Parla di Napoli. «Il luogo dove sono cresciuto, mi sono formato. Un luogo di nostalgia, ma dove torno con entusiasmo. Una città che malgrado i suoi difetti è sempre viva, in costantedi eccitazione». Su “È stata la mano di Dio”: «Penso che al pubblico napoletano sia piaciuto, anche perché è un film che non pretende di raccontare la città, spiegarla. I napoletani mal sopportano quando si cerca di incasellare la città dentro certe definizioni. È semplicemente un appuntamento con i ricordi di un periodo storico, gli anni Ottanta: chi li ha vissuti ha ritrovato cose che lo riguardavano e si è appassionato, o intenerito, o divertito, a seconda delle circostanze». Racconta la Napoli che si vede nel film. «Mi ricordo la cupezza di fine anni Settanta e inizio Ottanta, le tensioni legate alla criminalità e alla ...

Quella città che ha lasciato ventenne con un dolore diventato cinema è oggi un approdo di tenerezza e allegria. A Napoli Paolo Sorrentino ha girato il primo film, L'uomo in più, e un po' dell'anima di quella città l'ha portata nei film che attraversavano il mondo, i festival, gli Oscar. Paolo Sorrentino: "Troisi ce l'ha insegnato, il cinema si fa con la tenerezza" Intervista al regista premio Oscar sulla sua città, divenuta ormai la capitale della creatività cinematografica.