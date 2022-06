Soleil Sorge, taglia tutti i capelli: il nuovo look le stravolge il viso (Di domenica 12 giugno 2022) Soleil Sorge, dopo aver concluso il Gf Vip 6 e fatto da opinionista a La Pupa e il Secchione, è anche approdata in Honduras con meravigliose treccine afro. Rientrata in Italia però ha rivoluzionato il suo look in maniera incredibile. La ex gieffina sta vivendo un momento lavorativo d’oro. Dopo l’esperienza nel reality di Signorini si sono aperte per lei molte porte in TV. Soleil Sorge-Altranotizia (fonte: Soleil Sorge Instagram)Soleil Sorge ha dimostrato di essere una ragazza determinata, diretta che tende a nascondere la sua parte tenere che invece è ben presente in lei. Ha accettato l’invito di Ilary Blasi che le ha proposto da ritornare in Honduras dove aveva già vissuto l’esperienza come naufraga. Lei ovviamente ... Leggi su altranotizia (Di domenica 12 giugno 2022), dopo aver concluso il Gf Vip 6 e fatto da opinionista a La Pupa e il Secchione, è anche approdata in Honduras con meravigliose treccine afro. Rientrata in Italia però ha rivoluzionato il suoin maniera incredibile. La ex gieffina sta vivendo un momento lavorativo d’oro. Dopo l’esperienza nel reality di Signorini si sono aperte per lei molte porte in TV.-Altranotizia (fonte:Instagram)ha dimostrato di essere una ragazza determinata, diretta che tende a nascondere la sua parte tenere che invece è ben presente in lei. Ha accettato l’invito di Ilary Blasi che le ha proposto da ritornare in Honduras dove aveva già vissuto l’esperienza come naufraga. Lei ovviamente ...

