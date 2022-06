So Foot e la favola di Zerbin come esempio della crisi del calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 giugno 2022) L’Equipe lo ha fatto con Gnonto, Socon. Due giovani calciatori italiani improvvisamente balzati agli onori delle cronache. Alessio, di proprietà del Napoli, ha esordito in Nazionale contro l’Ungheria in Nations League pur non avendo mai giocato un minuto in Serie A.accaduto peraltro a Gatti suo compagno di squadra nel Frosinone. Scrive So: Un’ascesa fulminea per il giovane attaccante 23enne che ha attraversato il mondo dilettantistico e dal suo arrivo a Napoli nel 2017 è stato in prestito in Serie B e C. Unache ricorda quella di Jonathan Clauss recentemente chiamato da Didier Deschamps in Nazionale. Se Clauss è stato premiato per l’ottima stagione nel Lens il giocatore in prestito al Frosinone ha beneficiato soprattutto dell’assenza di attaccanti ...