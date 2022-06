Sleepy Hollow: la Paramount annuncia che sta lavorando al reboot del film con Johnny Depp del 1999 (Di domenica 12 giugno 2022) La scrittrice e regista Lindsay Beer sta lavorando ad un remake de Il mistero di Sleepy Hollow per i Paramount Studios, rielaborando la storia dell'omonimo film horror del 1999. La scrittrice Lindsay Beer ha firmato un accordo con la Paramount Studios per dirigere il reboot del film horror del 1999 con Johnny Depp intitolato Il mistero di Sleepy Hollow. La Beer, insieme a Todd Garner e Spencer Walken di Broken Road Pictures, scriverà, dirigerà e produrrà il film, come riportato da Deadline. La storia originale, ovvero "La leggenda di Sleepy Hollow" di Washington Irving, racconta le vicende del Cavaliere ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022) La scrittrice e regista Lindsay Beer staad un remake de Il mistero diper iStudios, rielaborando la storia dell'omonimohorror del. La scrittrice Lindsay Beer ha firmato un accordo con laStudios per dirigere ildelhorror delconintitolato Il mistero di. La Beer, insieme a Todd Garner e Spencer Walken di Broken Road Pictures, scriverà, dirigerà e produrrà il, come riportato da Deadline. La storia originale, ovvero "La leggenda di" di Washington Irving, racconta le vicende del Cavaliere ...

Pubblicità

fracalderoniIT : Non io che ho fatto le 3:00 per finire una stagione di Sleepy Hollow #Buongiorno - GianlucaOdinson : Sleepy Hollow, Paramount annuncia un nuovo film ispirato al racconto di Irving! - dumurin : @badtasteit Auguri!!!! Della Portman Star Wars, Marvel ma anche Jackie Kennedy, di Deep Sleepy Hollow e Pirati dei… - Noninfluente : RT @MaliceCallas: Oggi mi sono riguardata the legend of sleepy hollow. Adoro troppo Tim Burton, le sue atmosfere proprio mood totale ??. - MaliceCallas : Oggi mi sono riguardata the legend of sleepy hollow. Adoro troppo Tim Burton, le sue atmosfere proprio mood totale ??. -