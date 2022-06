“Sì, lo voglio”. Fiori d’arancio per la coppia vip, il matrimonio dopo pochi anni d’amore (Di domenica 12 giugno 2022) Kevin Boateng sgarbo a Melissa Satta. Ormai da tempo i due sono separati, la fine della loro relazione è arrivata nel 2021. dopo aver avuto anche un figlio, Maddox, il calciatore e la showgirl si sono lasciati non senza polemiche. La modella a Verissimo aveva detto: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta”. Dal suo canto Kevin Boateng ha spiegato: “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”. Nel frattempo infatti nella vita di Prince è arrivata Valentina Fradegrada. Tra i due le cose sono andate subito nel verso giusto e così proprio nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, Kevin e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Kevin Boateng sgarbo a Melissa Satta. Ormai da tempo i due sono separati, la fine della loro relazione è arrivata nel 2021.aver avuto anche un figlio, Maddox, il calciatore e la showgirl si sono lasciati non senza polemiche. La modella a Verissimo aveva detto: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta”. Dal suo canto Kevin Boateng ha spiegato: “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma orache la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”. Nel frattempo infatti nella vita di Prince è arrivata Valentina Fradegrada. Tra i due le cose sono andate subito nel verso giusto e così proprio nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, Kevin e ...

