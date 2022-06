Si affaccia al finestrino dell’auto e sbatte contro un trattore | gravissima bimba di 5 anni | elitrasportata al Bambin Gesù

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 giugno 2022) Era in auto con i genitori quando si èta dalndo violentemente la testa con unin transito. Un terribile incidente quello che ha coinvolto unaa di appena 5. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, 11 giugno, in una zona di campagna della città di Atina, in provincia di Frosinone. Leggi anche: Terribile incidente sul GRA: furgone si ribalta, grave il conducente. Atterra l’elisoccorso (FOTO) Sidalla testaun: i fatti La famiglia, a bordo di una Fiat Punto, stava tornando a casa dopo una serata di festa che si è poi trasformata in una tragedia. Al momento dell’accaduto, la piccola era sul sedile ...