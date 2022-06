Sesto San Giovanni | un ragazzo di 19 anni uccide il padre | «Gli ha tagliato la testa e ha fatto a pezzi il cadavere»

(Di domenica 12 giugno 2022) Un cittadino italiano di 19ha chiamato il 112 stamattina alle 9 aSane ha riferito di aver ucciso il. L’omicidio sarebbe avvenuto nella notte. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione nell’appartamento in via Saint Denis 9 il giovane in stato di shock. In camera da letto c’era ildell’uomo, 57. Sul posto operano i Carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo di Milano. Il giovane poco prima aveva chiamato dicendo: «Correte, ho ucciso mio». Secondo quanto si apprende, il– con problemi psichiatrici alle spalle da molto tempo – hail. «Gli hala ...

Omicidio aGiovanni (Milano) nella mattinata di domenica 12 giugno 2022.AGI - Un 19enne ha ucciso il padre e poi ha chiamato il 112 confessando l'omicidio. È successo aGiovanni, nel Milanese. La chiamata al numero di emergenza è stata fatta alle 9. Nell'appartamento in via Saint Denis 9, sono arrivati i carabinieri della compagnia diGiovanni che ...Parlano a Fanpage.it in vicini di casa del ragazzo di 19 anni che nella mattinata di oggi 12 giugno ha ucciso il padre di 57 anni nella loro abitazione al civico 9 in via Saint Denis a Sesto San ...