Sesto San Giovanni | 19enne uccide il padre e chiama i carabinieri | “venite | ho ucciso mio padre”

(Di domenica 12 giugno 2022) Il corpo dell’uomo, di 57 anni, è stato trovato in camera da letto straziato da numerose coltellate Viveva colSan, alle porte di Milano, dove è stato consumato l’omicidio in un appartamento di via Saint Denis 9, di fronte l’ospedale. Questa mattina, poco dopo le nove, il ragazzo hato i: “, homio”. I militari intervenuti sul posto hanno trovato il ragazzo in stato di choc, mentre il cadavere delera in camera da letto. «Il corpo sarebbe straziato da numerose ferite e secondo alcune fonti il ragazzo avrebbe provato a farlo a pezzi» riporta Il Giorno. La vittima lavorava in banca. Il 57enne era separato dalla moglie, ...