Sesto San Giovanni | 19enne chiama i carabinieri | ' Ho ucciso mio padre'

meb : Le posizioni del candidato sindaco di Sesto San Giovanni, #MicheleFoggetta, contro #Israele sono VERGOGNOSE. Dispi… - CarloCalenda : Di fronte ai deliri antisemiti del candidato Pd-M5s-Sinistra, #Foggetta, non si è levata una parola di condanna dai… - matteosalvinimi : Domani penultimo giorno di incontri prima del voto: al mattino appuntamento a Sesto San Giovanni (MI) alle 9, alle… - Trentin0 : Ragazzo di 19 anni uccide il padre e chiama il 112. E' accaduto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 19 anni questa mattina ha ucciso il padre, 57 anni, con cui viveva a Sesto San Giovanni alle porte di… -

'Correte, ho ammazzato mio padre'. Con queste parole un ragazzo di 19 anni ha chiamato il 112 all'inizio di una mattinata tragica a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 9 un ragazzo di 19 anni ha ucciso suo padre. Il giovane - in evidente stato di choc - ha contattato il 112 riferendo quanto accaduto negli ...