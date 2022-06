Serie C 2021/2022, finale ritorno playoff: il Palermo batte il Padova e torna in Serie B (Di domenica 12 giugno 2022) Il Palermo torna in Serie B dopo tre anni di assenza e lo fa in grande stile, battendo 1-0 il Padova nella finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. Stesso risultato dell’andata per i rosanero di Silvio Baldini, che hanno concesso pochissimo agli ospiti e hanno pienamente meritato la vittoria. Grandi emozioni per i 34mila del “Barbera”, un pubblico da record per la Serie C. Amarezza ovviamente per il Padova, che ha anche chiuso la partita in nove uomini. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO La cronaca – La partita inizia in un clima rovente, merito dei 34mila del “Barbera” che rendono una ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) IlinB dopo tre anni di assenza e lo fa in grande stile,ndo 1-0 ilnelladideidella. Stesso risultato dell’andata per i rosanero di Silvio Baldini, che hanno concesso pochissimo agli ospiti e hanno pienamente meritato la vittoria. Grandi emozioni per i 34mila del “Barbera”, un pubblico da record per laC. Amarezza ovviamente per il, che ha anche chiuso la partita in nove uomini. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO La cronaca – La partita inizia in un clima rovente, merito dei 34mila del “Barbera” che rendono una ...

