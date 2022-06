Sculture rubate a Villa Livia erano nel negozio di un antiquario romano | saranno restituite al Museo Filangieri

(Di domenica 12 giugno 2022) Duedi “Satiri e ninfe danzanti” trafugate daal direttore delcivico Gaetanodi Napoli, Paolo Jorio, dal Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale (Tpc) di Napoli, rappresentato dal comandante Massimiliano Croce. La restituzione avverrà martedì 14 giugno alle ore 11 nella Sala Agata del. Le, di manifattura napoletana, sono state realizzate in ceramica bianca nell’Ottocento e sequestrate a luglio 2020 dai Carabinieri Tpc di Napoli al titolare di undi antiquariato di Roma, in quanto provento di un furto denunciato a marzo 2018 dal direttore del. Le indagini ...

