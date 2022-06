Scamacca al Psg scatena l’ira dei tifosi del Milan: “Farà la fine di Icardi” (Di domenica 12 giugno 2022) Scamacca al Psg? Secondo il Corriere dello Sport anche i francesi avrebbero puntato il centravanti del Sassuolo e dell’Italia: naturalmente per Al Khelafi non ci sarebbero problemi a soddisfare la richiesta degli emiliani che da notoria fucina di talenti italici è bottega cara e chiede 40 milioni di euro. Scamacca era già seguito dalle big italiane: dal Napoli, che ne vorrebbe fare il centravanti titolare in caso di partenza di Osimhen, all’Inter, fino al Milan in particolare. E proprio i tifosi rossoneri si sono scatenati di fronte all’interesse del Psg, in alcuni casi ironizzando sul costo: “40 milioni? Sono più i milioni delle presenze in A” (falso, Scamacca ha 65 presenze in A all’attivo con 24 gol, ndr). “Ma quelli del Sassuolo valgono tutti 40 milioni?” (riferimento al prezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)al Psg? Secondo il Corriere dello Sport anche i francesi avrebbero puntato il centravanti del Sassuolo e dell’Italia: naturalmente per Al Khelafi non ci sarebbero problemi a soddisfare la richiesta degli emiliani che da notoria fucina di talenti italici è bottega cara e chiede 40 milioni di euro.era già seguito dalle big italiane: dal Napoli, che ne vorrebbe fare il centravanti titolare in caso di partenza di Osimhen, all’Inter, fino alin particolare. E proprio irossoneri si sonoti di fronte all’interesse del Psg, in alcuni casi ironizzando sul costo: “40 milioni? Sono più i milioni delle presenze in A” (falso,ha 65 presenze in A all’attivo con 24 gol, ndr). “Ma quelli del Sassuolo valgono tutti 40 milioni?” (riferimento al prezzo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il Psg tenta Scamacca. Ma il #Milan è pronto al grande colpo - FBiasin : “Il #Psg prepara un’offerta per #Scamacca da 45/50 milioni”. “Il #Monza prepara un’offerta per #Pinamonti da 19/20… - Ekremkonur : ?? Arsenal and PSG are race to transfer Gianluca Scamacca. ???? ?? Sassuolo want 55 million euros for the Italian str… - rondosavv : RT @lnstantFoot: Le PSG va offrir 45M€ à Sassuolo pour Gianluca Scamacca ! ???? (@Ekremkonur) - gianniparisio : RT @FcInterNewsit: #Skriniar vale 5 milioni in più di #Scamacca... ?? ????? #PSG #MercatoInter #Calciomercato -