Santa Margherita, cane sfugge alla bimba e fa cadere scooterista: il padre condannato a risarcire 20mila euro (Di domenica 12 giugno 2022) L’incidente avvenuto 8 anni fa quando la piccola aveva solo 10 anni. Per il Tribunale di Genova non era idonea a condurre l’animale Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 12 giugno 2022) L’incidente avvenuto 8 anni fa quando la piccola aveva solo 10 anni. Per il Tribunale di Genova non era idonea a condurre l’animale

