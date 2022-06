Salvini, Trump, Meloni e il mondo impazzito ai piedi di Putin (Di domenica 12 giugno 2022) L’ambasciata russa ha fatto sapere che, quando non impegnata a diffondere fregnacce e a minacciare i giornali italiani, offre anche un ottimo servizio concierge di prenotazioni voli da e per Mosca a disposizione di leader imbarazzanti come Matteo Salvini, il più scarso uomo politico ormai non più solo d’Europa ma anche di tutte le Russie. L’ambasciata non ha fornito dettagli su dove avrebbe pernottato il capo leghista se l’osceno viaggio non fosse saltato per manifesta indecenza, ma pare di capire che in questo periodo di sanzioni ci siano tariffe molto vantaggiose in un vivace hotel moscovita chiamato Metropol. In The Americans, la serie sulle spie del Kgb a Washington, gli uomini di Mosca nel cuore della capitale americana gestivano un’agenzia di viaggio, quindi deve essere proprio un’antica e raffinata tecnica delle rezidentura in giro per il mondo ... Leggi su linkiesta (Di domenica 12 giugno 2022) L’ambasciata russa ha fatto sapere che, quando non impegnata a diffondere fregnacce e a minacciare i giornali italiani, offre anche un ottimo servizio concierge di prenotazioni voli da e per Mosca a disposizione di leader imbarazzanti come Matteo, il più scarso uomo politico ormai non più solo d’Europa ma anche di tutte le Russie. L’ambasciata non ha fornito dettagli su dove avrebbe pernottato il capo leghista se l’osceno viaggio non fosse saltato per manifesta indecenza, ma pare di capire che in questo periodo di sanzioni ci siano tariffe molto vantaggiose in un vivace hotel moscovita chiamato Metropol. In The Americans, la serie sulle spie del Kgb a Washington, gli uomini di Mosca nel cuore della capitale americana gestivano un’agenzia di viaggio, quindi deve essere proprio un’antica e raffinata tecnica delle rezidentura in giro per il...

