Salerno 14enne ferita al braccio con arma da taglio | indaga la polizia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ragazza di 14 anni ieri sera è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale dicon unad’daaldestro. La ragazzina sarebbe stata, forse per questioni sentimentali. E’ stata medicata e dimessa dai medici del “Ruggi”, il fendente non ha reciso il tendine. Sono in corso accertamenti da parte delladi Stato per provare a ricostruire in maniera chiara quanto accaduto. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.