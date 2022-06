Salernitana | Galliani vuole Mazzocchi

(Di domenica 12 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Il Monza torna alla carica per Pasquale. Dopo averci provato già a gennaio, finendo poi per essere bruciato dall’allora direttore sportivo granata Walter Sabatini, Adrianoci riprova in questa sessione di mercato dopo aver percepito che il terzino potrebbe già separarsi dalla. La situazione dell’ex Venezia, riscattato automaticamente per un milione di euro da Iervolino dopo aver ottenuto la salvezza, sarà discussa domani in un summit tra il suo procuratore, Mario Giuffredi, ed il direttore sportivo Morgan?De Sanctis. Ovviamente a tenere banco saranno gli accordi presi sei mesi fa da Sabatini e che l’agente diche siano rispettati in modo da lasciare ancora a Salerno il suo assistito.?Se così non fosse, per ...

