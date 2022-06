(Di domenica 12 giugno 2022) SALERNO -previsto in settimana tra Vittorio Sabbatini , agente di Milan, e Morgan De Sanctis , nuovo diesse della, per definire il futuro del bosniaco. Il giocatore ...

Pubblicità

Sal_FuoriSede : ?? | Rinnovo #Djuric: spiragli positivi, la società e l'agente del gigante bosniaco, da giorni sono in contatto fiss… - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Salernitana-Djuric, appuntamento decisivo' - TuttoSalerno : Calciomercato Salernitana, Verdi e Bonazzoli verso il ritorno. Djuric verso la riconferma - MondoNapoli : CorrSport - Djuric incontra la Salernitana: il suo futuro è incerto - - TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Salernitana-Djuric, appuntamento decisivo' -

SALERNO - Appuntamento previsto in settimana tra Vittorio Sabbatini , agente di Milan, e Morgan De Sanctis , nuovo diesse della, per definire il futuro del bosniaco. Il giocatore vorrebbe restare, e chiede un triennale: fino alla gestione Sabatini , la.... Lavuole riavvicinarlo alla casacca granata e prova strenuamenti a trattenerlo, insieme a Bonazzoli e allo sposo Verdi. ...Djuric incontrerà a breve la Salernitana per delineare il suo futuro. Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui sul calciatore ci sarebbero diverse squadre di A tra cui anche il ...In attesa di capire la conclusione dell'affare Grillitsch sempre più ben indirizzato, il Corriere Fiorentino spiega quali profili sta valutando la Fiorentina per rinforzare la squadra.