Salernitana | ag Mazzocchi | 'Ha tre anni di contratto Troppe falsità!'

di Marco De Martino SALERNO - Il Monza torna alla carica per Pasquale. Dopo averci provato già a gennaio, finendo poi per essere bruciato dall'allora direttore ...separarsi dalla. ...11:42 - Per Pasquale(1995) dellasondaggi da diversi club: c'è anche il Sassuolo. 9 GIUGNO 11:34 - Sull'asse con il Frosinone per Ciervo e Turati, a Sassuolo potrebbe arrivare ...In casa Salernitana, oltre al mercato in entrata, punta a trattenere i giocatori chiave della stagione che ha portato la salvezza alla squadra campana. Uno di questi è sicuramente il difensore ...L'agente di Mazzocchi ha fatto chiarezza circa la situazione contrattuale con la Salernitana, etichettando come false le voci sul giocatore.