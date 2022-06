Salah: “Voglio vincere il Pallone d’Oro come Weah. Sulla finale di Champions…” (Di domenica 12 giugno 2022) Mohamed Salah ha parlato del suo sogno più grande ed è tornato a parlare della finale di Champions (ri)persa contro il Real Madrid. Queste le parole dell’attaccante del Liverpool. Salah: “Voglio vincere il Pallone d’Oro come Weah” “Voglio vincere il Pallone d’Oro per essere come George Weah. E’ l’unico africano nella storia ad aver conquistato questo trofeo. Il settimo posto ottenuto l’anno scorso mi ha infastidito, quest’anno vedremo come va: certo, la sconfitta contro il Real Madrid nella finale della Champions non è un vantaggio, ma non può cancellare quanto ho fatto nei mesi ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022) Mohamedha parlato del suo sogno più grande ed è tornato a parlare delladi Champions (ri)persa contro il Real Madrid. Queste le parole dell’attaccante del Liverpool.: “il” “ilper essereGeorge. E’ l’unico africano nella storia ad aver conquistato questo trofeo. Il settimo posto ottenuto l’anno scorso mi ha infastidito, quest’anno vedremova: certo, la sconfitta contro il Real Madrid nelladella Champions non è un vantaggio, ma non può cancellare quanto ho fatto nei mesi ...

