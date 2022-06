Sabrina Ferilli nella bufera | commenta la foto di Vanessa Incontrada e si scatena il caos

Leggi su baritalianews

(Di domenica 12 giugno 2022) Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Nuovo è stata pubblicata lagrafia della celebre conduttrice televisivain bikini. Unagrafia che sta facendo tanto discutere e a proposito della quale nel corso delle scorse ore si è espressa una famosa artista italiana ovvero. Le parole espresse dalla celebre attrice romana però non sono piaciute a tutti, ed infatti hanno fatto parecchio discutere. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. La polemica sue la copertina di Nuovo Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della questione con protagonista. La celebre attrice e conduttrice televisiva è ...