Running | Obiettivo Tricolore 2022 | la staffetta ideata da Zanardi sbarca nelle Marche

(Di domenica 12 giugno 2022): prima volta per laparalimpicada Alexnel 2020 con lo scopo di riunire l’Italia dopo il lockdown. Da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno la terza edizione della corsa attraverserà le, facendo tappa a Jesi, Senigallia e Pesaro. Una edizione “capovolta”: si partirà dalla Puglia per arrivare alle Alpi, risalendo la dorsale adriatica. Protagonisti i 65 atleti paralimpici, arruolati dallo stessonel suo progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità3. Gli atleti si stanno passando di mano il testimone in un viaggio di tre settimane (dal 5 al 26 giugno) da Santa Maria di Leuca (Le) a ...

Correre.it

... manifestazione di trailche domenica 19 giugno percorrerà i sentieri dell'altopiano al ... da chi correrà tenendo d'occhio il cronometro, magari con l'di una prestazione tecnica d'...... manifestazione di trailche domenica 19 giugno percorrerà i sentieri dell'altopiano al ... da chi correrà tenendo d'occhio il cronometro, magari con l'di una prestazione tecnica d'... Trail running: gestire e superare la crisi La ciclista di endurance proverà a concludere il percorso di 10.600 km in meno di 70 giorni. «Voglio piantare un piccolo seme per far crescere la voglia in altre donne» ...Sport e solidarietà, una combinazione vincente da sempre. Un binomio capace di riscaldare una gran quantità di atleti, anche non professionisti, ed i loro ...