Rossella Brescia: la sua eleganza per i gioielli Il Diamante (Di domenica 12 giugno 2022) L’azienda di alta gioielleria Il Diamante ha stretto una collaborazione con Rossella Brescia nel segno dell’eleganza e dello charme. L’occasione per il debutto della partnership è stata il Filming Italy Sardegna Festival, evento dedicato al cinema e alla televisione in programma dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Cagliari. In questa circostanza, l’artista Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 giugno 2022) L’azienda di alta gioielleria Ilha stretto una collaborazione connel segno dell’e dello charme. L’occasione per il debutto della partnership è stata il Filming Italy Sardegna Festival, evento dedicato al cinema e alla televisione in programma dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Cagliari. In questa circostanza, l’artista

Pubblicità

gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Rossella Brescia?? in un epico outfit total black @rossbrescia ?????????????? - fabiochiarugi : RT @dea_channel: la divina Rossella Brescia?? in un epico outfit total black @rossbrescia ?????????????? - Salva19066665 : RT @dea_channel: la divina Rossella Brescia?? in un epico outfit total black @rossbrescia ?????????????? - dea_channel : la divina Rossella Brescia?? in un epico outfit total black @rossbrescia ?????????????? - alessan47586283 : @foggylady RDS è mitica con Rossella Brescia la mattina o Guerrini Lanfranchi -