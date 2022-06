Roma Pride, le voci: “Ai politici diciamo ‘ascoltate questa piazza’. Non ci servono promesse da campagna elettorale, ma leggi e diritti” (Di domenica 12 giugno 2022) Poche illusioni, considerati i numeri in Parlamento, la maggioranza incapace di legiferare sui diritti, la legislatura ormai quasi alla fine. Ma dal Roma Pride l’appello rivolto dalla comunità Lgbtqi+ e non solo al Parlamento è quello di insistere. “questa è la nostra risposta a quella politica che ha affossato tra gli applausi la legge Zan contro l’omolesbobitransfobia”, c’è chi rivendica, di fronte alle migliaia di persone scese tra le strade del centro della Capitale, per il corteo del Pride. “Bisogna fare pressione fino all’ultimo giorno di legislatura per riuscire a colmare il divario rispetto al resto d’Europa sulla lotta ai crimini d’odio anche in Italia”, spiega Rosario Coco, presidente di Gaynet. “Certo, sappiamo come questa maggioranza si regga su accordi deboli e conosciamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Poche illusioni, considerati i numeri in Parlamento, la maggioranza incapace di legiferare sui, la legislatura ormai quasi alla fine. Ma dall’appello rivolto dalla comunità Lgbtqi+ e non solo al Parlamento è quello di insistere. “è la nostra risposta a quella politica che ha affossato tra gli applausi la legge Zan contro l’omolesbobitransfobia”, c’è chi rivendica, di fronte alle migliaia di persone scese tra le strade del centro della Capitale, per il corteo del. “Bisogna fare pressione fino all’ultimo giorno di legislatura per riuscire a colmare il divario rispetto al resto d’Europa sulla lotta ai crimini d’odio anche in Italia”, spiega Rosario Coco, presidente di Gaynet. “Certo, sappiamo comemaggioranza si regga su accordi deboli e conosciamo ...

Pubblicità

elio_vito : Oggi alle 15,30 sarò al Roma #Pride gioia, orgoglio, diritti per tutt?? - lauraboldrini : Il @Roma_Pride è stata una bellissima manifestazione, molto partecipata e allegra. Mi ha fatto piacere aprire il c… - amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - eluccellini : RT @ImolaOggi: Anche la Banca d’Italia al Pride di Roma (festeggia lo spread a 300?) - Giordy39221323 : @SigDiavolo @elio_vito @Roma_Pride Personalmente trovo che il sistema marcio debba crollare per consentire un evolu… -