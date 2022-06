Roma, ci siamo per l’arrivo di Matic: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Roma Matic – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Matic ed il suo arrivo alla Roma. Ecco quanto affermato. “È fatta da ormai diversi giorni, adesso è il momento di curare le formalità. Nemanja Matic arriverà domani in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto con la Roma. Il giocatore serbo, fedelissimo di Mourinho, è ritenuto l’uomo adatto per dare esperienza e sostanza al centrocampo giallorosso. Firmerà un contratto da una stagione più un’opzione per la successiva. L’ingaggio sarà da 3,5 milioni di euro. Inizialmente il piano prevedeva che le visite arrivassero solo i primi di luglio. La Roma, però, nei giorni giorni scorsi ha deciso ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022)– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sued il suo arrivo alla. Ecco quanto affermato. “È fatta da ormai diversi giorni, adesso è il momento di curare le formalità. Nemanjaarriverà domani in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto con la. Il giocatore serbo, fedelissimo di Mourinho, è ritenuto l’uomo adatto per dare esperienza e sostanza al centrocampo giallorosso. Firmerà un contratto da una stagione più un’opzione per la successiva. L’ingaggio sarà da 3,5 milioni di euro. Inizialmente il piano prevedeva che le visite arrivassero solo i primi di luglio. La, però, nei giorni giorni scorsi ha deciso ...

